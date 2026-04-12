Országgyűlési választás2026. április 12.
Megmozdult a világ: a magyar közösség soha nem látott aktivitást mutat külföldön

A magyar választás napján a külképviseleteken mért rekord részvételi arány igazolja a magyar közösség elkötelezettségét a nemzet jövője és biztonsága mellett.

A magyar választás híre körbeért a földtekén, ahol a külföldi szavazás során tapasztalt rekord részvételi arány minden korábbi várakozást felülmúlt. A magyar közösség világszerte példát mutatott összefogásból, a határokon átívelő voksolás pedig a nemzeti szuverenitás megdönthetetlen bástyájává vált.

 A feszült nemzetközi figyelem közepette leadott voksok egy olyan acélos védvonalat alkotnak, amely a világ bármely pontjáról képes megvédeni Magyarország békéjét és függetlenségét.

 

