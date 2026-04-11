Menczer Tamás azt üzente a tiszásoknak, hogy ők még életükben nem építettetek semmit

A Fidesz-KDNP kommunikáció igazgatója szombat reggeli facebookos üzenetében egyben reagált a péntek esti, Hősök terén tartott koncert közben elhangzott durva kijelentésekre is.
Menczer Tamás így fogalmazott közösségi oldalán:
"Volt tegnap ez a tiszás koncert. Egy hosszú kampánynap végén, hazafelé tartva néztem meg, hogy mi is történt.
Látom ám, hogy a tiszás zenész művész úr méltóztatott hosszan és kitartóan a h.réjét lóbálni a színpadon. Ezzel üzente a tiszás zenész művész úr, hogy ő a h.réjével győzi le a fideszeseket, a Fidesznek vége, eljött a h.relóbálósok ideje.
Milyen szép!
Aztán a másik tiszás zenész művész úr volt kedves nemes egyszerűséggel közölni, hogy vasárnap “kinyír” bennünket.
Milyen kedves!
Annyit szeretnék üzenni a szeretve tisztelt és féltve szeretett tiszás zenész művész uraknak valamint kedves rajongóiknak, hogy a választást meg fogjuk nyerni. Segítek, ez azt jelenti, hogy ők el fogják veszíteni.
Hogy miért?
Nos azért, mert bár az én politikai közösségem, a Fidesz, bizonyára nem tökéletes, de mi teszünk, dolgozunk ezért az országért. Kimaradunk a háborúból, megvédjük Magyarországot a bevándorlástól, segítjük a családokat, támogatjuk az időseket, adómentessé tesszük a fiatalokat, és a sort lehetne folytatni. Ezt hívják országépítésnek.
Ti pedig, kedves tiszás zenész művész urak és rajongóik, ti még életetekben nem építettetek semmit. Ti a h.réteket lóbáljátok. Félek, ez kevés lesz. Magyarország ennél többet érdemel.
Tájékoztatásul jelzem, hogy a mi hazánk egy ezeréves államisággal rendelkező ország, büszkék vagyunk a történelmünkre. A világon a legjobb dolog magyarnak lenni. Még akkor is, ha ilyen h.erelóbálók is vannak köztünk. Ezt is elbírjuk. Megnyerjük a választást, aztán dolgozunk tovább. Magyarországért, a magyar emberekért. Ti meg lóbálhattok azt, amit akartok a jövőben is.
Mi kormányzunk.
Ti lóbáltok.
Mindenki teszi, amihez ért."