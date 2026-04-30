Váratlan bejelentés Washingtonból: 400 millió dollár Ukrajnának

Olekszij Anton, az Oeconomus elemzője, Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója és Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője voltak a vendégeink.
Úgy tűnik az USA mégis ad pénzt fegyverekre Ukrajnának. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerdán bejelentette, hogy 400 millió dollárnyi segélyt bocsátottak Ukrajna rendelkezésére; Az Egyesült Államok „akár 100 millió dollárt” bocsát rendelkezésre a csernobili szarkofág burkolatának helyreállítására, amelyet tavaly egy orosz drón megrongált.
Főbb témák:
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerdán bejelentette, hogy 400 millió dollárnyi segélyt bocsátottak Ukrajna rendelkezésére
Ukrajna az éjszaka folyamán támadást hajtott végre a Kercsi-híd védelmét ellátó orosz hajók ellen
Az euróövezet gazdasági hangulata áprilisban a vártnál nagyobb mértékben romlot