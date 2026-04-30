NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Ultimátum a városházán: távoznia kell Mártha Imrének?

Kemény üzenet érkezett: lépnie kell a főpolgármesternek.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Amennyiben Mártha Imre nem távozik a Budapesti Közművek vezérigazgatói posztjáról, úgy a főpolgármesternek kell majd köteleznie erre - mutatott rá a Fidesz fővárosi képviselője  Szepesfalvy Anna azt mondta: a fővárosiak már a saját bőrükön tapasztalják, hogy az óriás holding elvégzett munkája milyen hátrányokat okoz nekik a mindennapokban. Mint ismert a főváros Tulajdonosi Bizottsága kedden döntött arról hogy a főpolgármester utasítsa a BKM Zrt. vezérigazgatóját a belső ellenőrzési főosztály visszaállítására.

 

