Ultimátum a városházán: távoznia kell Mártha Imrének?

Amennyiben Mártha Imre nem távozik a Budapesti Közművek vezérigazgatói posztjáról, úgy a főpolgármesternek kell majd köteleznie erre - mutatott rá a Fidesz fővárosi képviselője Szepesfalvy Anna azt mondta: a fővárosiak már a saját bőrükön tapasztalják, hogy az óriás holding elvégzett munkája milyen hátrányokat okoz nekik a mindennapokban. Mint ismert a főváros Tulajdonosi Bizottsága kedden döntött arról hogy a főpolgármester utasítsa a BKM Zrt. vezérigazgatóját a belső ellenőrzési főosztály visszaállítására.