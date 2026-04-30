Elfogadhatatlan az Európai Bizottság támadása a védett üzemanyagár ellen

Gulyás Gergely szerint Brüsszel azért indított kötelezettségszegési eljárást, mert ezt a kedvezményt csak a magyar autósok vehetik igénybe. Ha azonban mindenkire vonatkozna a védett üzemanyagár, akkor az fenntarthatatlan lenne, és az üzemanyagellátás nem lenne biztosítható. A Fidesz–KDNP-kormány nemet mond a védett üzemanyagár eltörlésére irányuló brüsszeli követelésre, és minden támogatást megad ezen a területen az új kabinetnek is, amennyiben nem szünteti meg a védett árat - szögezte le a Fidesz frakcióvezetője.

A témában a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje, Szalai Piroska nyilatkozott Híradónknak. Brüsszel a Tisza Párt győzelme után a védett ár eltörlését követeli Magyarországtól és Szlovákiától. Az Európai Bizottság álláspontja szerint a lakosok védelmét célzó intézkedések sértik az uniós jogot. Hogyan érintené az intézkedés hazánk gazdaságát, illetve a Tisza-kormány fel tud-e még lépni ez ellen, ha akar?