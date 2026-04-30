Osztrák jogtudósok bírálják az Európai Bíróság döntését a gyermekvédelmi törvényről

Az Európai Bíróság egy hete kaszálta el a gyermekvédelmi törvényt, az ítéletet a testület elnöke egy héttel ezelőtt hirdette ki Luxembourgban. A bíróság jogsértőnek találta a gyermekvédelmi törvényt, az indoklás szerint azért, mert a jogszabály megbélyegzi a szexuális kisebbségekhez tartozó embereket. Az osztrák sajtó szerint az ítélet nem csak Magyarországot sújtja, hanem olyan jogértelmezést vet fel, amely az egész Európai Unió működésére hatással lehet.

A döntés nem mindenkinek tetszett, az osztrák jogtudósok élesen kritizálták azt. Nem azért tették, mert Ausztria diszkriminálja a homoszexuálisokat, hanem kizárólag szakmai kritikákat fogalmaztak meg. Rámutattak, hogy az ítélet nem konkrét uniós jogszabályokon alapul, hanem az uniós értékek tág fogalmán. Ezek eddig pusztán háttérszabályként, értelmezésként szerepeltek. Arra figyelmeztetnek, hogy mostantól a bíróság döntheti el, mi számít alapértéknek, ami akár totális igazságügyi diktatúrához is vezethet. A döntés ezért is bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk is.

Schenk Richárd, az MCC kutató-elemzője szerint az ítélet veszélyes precedenst teremt. Hal Melinda klinikai szakpszichológus pedig azt mondta az ítéletről, hogy sajnálatos, hogy a döntést nem szakemberekre bízták. Hozzátette, hogy átgondolt lépés volt a magyar kormány részéről, hogy megpróbálta visszaszorítani a genderpropagandát.

Magyar Péter a kampányban ügyelt arra, hogy egy szóval sem említse az LMBTQ-lobbi igényeit. A választás estéjén azonban már arról beszélt, hogy olyan országot akar, ahol senkit nem bélyegeznek meg azért, mert mást és máshogyan szeret, mint a többség.