Országgyűlési választás2026. április 12.
Nyugaton már biciklire szállnak: Ez várna ránk is a Tisza Párt tervei szerint?

Míg Európában az ezer forintot súrolja az üzemanyag ára, a Tisza Párt az orosz energiáról való leválással és a védett árak eltörlésével kampányol a választás előtt.

Az energiaválság és az ukrán olajblokád miatt Európában elszabadultak az árak, de hazánkban a védett üzemanyagárak megállították a drágulást. A Tisza Párt és Magyar Péter azonban az árstop eltörlését és az orosz energia leválasztását sürgeti, ami szakértők szerint ezerforintos benzint hozna. 

Miközben Brüsszelben biciklire kényszerülnek, a kormány a nemzeti szuverenitás jegyében fenntartja a lakosság védelmét. A döntés tétje a megfizethető tankolás vagy az elszegényedés.

 

