Orbán Viktor figyelmeztet: hatalmas válság jön, de van terv

A védett árakat mindenképp meg akarjuk védeni – jelentette ki a miniszterelnök az Indexnek adott interjújában. A miniszterelnök emlékeztetett: a tartalékhoz azért kellett hozzányúlni, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elzárta a Barátság kőolajvezetéket. A kormányfő figyelmeztetett: olyan válság közeledik Európa felé, amit képtelen lesz kivédeni. Orbán Viktor azt mondta: a következő ciklusban az lesz a feladatuk, hogy megakadályozzák ennek begyűrűzését Magyarországra.