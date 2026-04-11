„A kampány akkor ér véget, amikor már fáj” – Orbán Viktor Budapesten zárta a kampányt

A kormányfő a kampányzáró eseményen hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek válságai ellenére a nemzeti kormány megvédte a gazdasági eredményeket, a 13. havi nyugdíjat és a családtámogatásokat. A fiatalokat Brüsszel és a globális erők elleni „lázadásra” hívta, emlékeztetve őket az adómentességre és az otthonteremtési kedvezményekre.

Orbán Viktor szerint a „veszélyek korában” nincs helye a kalandozásnak; tapasztalatra és rutinra van szükség.

A győzelemhez 3 millió szavazatot kért, hangsúlyozva, hogy a kampánycsend hiányában az utolsó pillanatig mozgósítani kell.

Zárásként hitet tett a keresztény-nemzeti egység mellett: „Magyarország mindenek előtt!”