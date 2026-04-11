undefined

„A kampány akkor ér véget, amikor már fáj” – Orbán Viktor Budapesten zárta a kampányt

.„Olyan győzelmet aratunk, amellyel mindenkit meglepünk, még talán saját magunkat is” – jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz-KDNP budapesti kampányzáróján. A miniszterelnök szerint a választás tétje a béke megőrzése és az ország szuverenitása. Kiemelte: Magyarország nem ad katonát, pénzt vagy fegyvert Ukrajnának, és a jövőben is az országnak járó erőforrásokért fog küzdeni, elutasítva minden külső blokádot.

A kormányfő a kampányzáró eseményen hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek válságai ellenére a nemzeti kormány megvédte a gazdasági eredményeket, a 13. havi nyugdíjat és a családtámogatásokat. A fiatalokat Brüsszel és a globális erők elleni „lázadásra” hívta, emlékeztetve őket az adómentességre és az otthonteremtési kedvezményekre.

Orbán Viktor szerint a „veszélyek korában” nincs helye a kalandozásnak; tapasztalatra és rutinra van szükség. 

A győzelemhez 3 millió szavazatot kért, hangsúlyozva, hogy a kampánycsend hiányában az utolsó pillanatig mozgósítani kell. 

Zárásként hitet tett a keresztény-nemzeti egység mellett: „Magyarország mindenek előtt!”

 

 

 

 

