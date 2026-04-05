Titkosszolgálati játszmák és energetikai háború: Rogán Antal a Bayer show-ban

Külföldi befolyásolási kísérletekről, titkosszolgálati dezinformációs akciókról és a magyar rezsicsökkentést fenyegető brüsszeli tervekről beszélt a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Bayer show legutóbbi adásában. Rogán Antal szerint az ukrán érdekek mentén szerveződő hálózatok és a hazai ellenzék egyeztetett támadást intéztek a kormány ellen, miközben a háttérben a stratégiai energetikai vállalatok privatizációjának és a piaci energiaárak bevezetésének előkészítése zajlik.
Rogán Antal Bayer Zsolt műsorvezetőnek hangsúlyozta, hogy a „Gundalf” néven elhíresült ügy csupán egy jól felépített figyelemelterelő művelet. A miniszter szerint a cél az volt, hogy elfedjék Panyi Szabolcs lebukását, aki a kormány információi szerint külföldi titkosszolgálatokkal együttműködve, kifejezetten Ukrajna politikai céljai érdekében dolgozik.
A tárcavezető kijelentette: bizonyítékok vannak rá, hogy Panyi a Tisza Párttal közösen egy olyan „ukránbarát” külügyi csapat összeállításán fáradozik, amely a magyar érdekekkel szemben a szomszédos ország igényeit szolgálná ki. A miniszter arra is figyelmeztetett, hogy a zsarolhatóság kockázata fennáll bizonyos ellenzéki politikusok esetében, akik ukrán tulajdonú helyszíneken kompromittálódhattak.
A beszélgetés második felében a miniszter az európai energiaválságra és a hazai rezsipolitikára tért ki. Ismertetése szerint Brüsszel és a Tisza Párt energetikai elképzelései kísértetiesen hasonlítanak: mindkét oldal a védett árak eltörlését és a MOL, valamint az MVM privatizációját szorgalmazza. Rogán Antal konkrét számításokat közölt, melyek szerint
a rezsicsökkentés felszámolása esetén egy átlagos magyar család havi közel százezer forinttal fizetne többet a villanyért, a gázért és az üzemanyagért.
A miniszter szerint Brüsszel a lakossági spórolásra és a fogyasztás drasztikus visszafogására kényszerítené az embereket, míg a magyar kormány a nemzeti kézben lévő energiacégeken keresztül a stabilitás megőrzésére törekszik. Zárásként kiemelte: a jelenlegi válságos időkben Orbán Viktor miniszterelnök tapasztalata és a Donald Trumppal kötött szövetség jelenti a biztonság zálogát.