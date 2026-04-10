Saját hívei vonták kérdőre a Tisza Párt elnökét a kiszivárgott háborús vallomás után

A Tisza Párt támogatói körében komoly feszültséget okozott Magyar Péter kiszivárgott beszéde, miközben fény derült az országot járó tiszás provokátorok szervezett hálózatára is. A vasárnapi választás előtt a valódi kérdés már nem a lájkgyűjtés, hanem a nemzeti összefogás és a biztonság megőrzése.
A nemzeti összefogás fontossága soha nem volt annyira egyértelmű, mint most, amikor a Tisza Párt elnökének háborús vallomása után már saját szimpatizánsai is magyarázatot várnak a kettős beszédre.
A leleplezett tiszás provokátorok utaztatása rávilágított arra, hogy a spontánnak eladott tiltakozás valójában egy menetrend szerinti vándorcirkusz, ahol ugyanazok a bohócok adják elő a műsort Szentesen és Debrecenben is. A magyar polgárok számára a vasárnapi választás nem egy újabb politikai kísérlet, hanem a nemzeti szuverenitás és a józan ész védelme a szervezett káosszal szemben.