A demokrácia ünnepe: a köztársasági elnök köszönetet mondott a választóknak

Rendkívül magas részvételi arány mellett zajlott le a 2026-os országgyűlési képviselő-választás Magyarországon. A Nemzeti Választási Irodában tartott tájékoztatóján a köztársasági elnök hangsúlyozta: a rekordközeli aktivitás a magyar demokrácia erejét és a választási rendszerbe vetett közbizalmat igazolja.
Az urnák zárása után megkezdődött a szavazatok számlálása, Sulyok Tamás államfő pedig jelezte: a hivatalos végeredmények ismeretében haladéktalanul megkezdi az egyeztetéseket a pártvezetőkkel az új Országgyűlés megalakításáról és a kormányfő személyéről.