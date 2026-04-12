Toroczkai László: A Facebooknak lett először miniszterelnöke

Toroczkai László értékelése szerint a Mi Hazánk az egyetlen hagyományos erő, amely megőrizte súlyát a választás után. A pártelnök a hárompárti országgyűlés megalakulását a nemzeti érdekvédelem új bástyájának tekinti. Magyar Péternek való gratuláció helyett a Facebookot köszöntötte az első algoritmusok által kinevelt miniszterelnökük alkalmából. A parlament falai között a politikai stabilitás záloga ezentúl a józan magyarok hűsége marad.