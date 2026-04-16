Toroczkai szerint kétharmados többséggel visszaélve nem lehet lerövidíteni a köztársasági elnök mandátumát

Torockai László: "Kétharmados többséggel visszaélve nem lehet lerövidíteni a köztársasági elnök mandátumát, ez vonatkozik az alkotmánybírákra, mindenre ami az alkotmányból és a jogállamiságból fakad. Tehát ez azt jelenti, hogy mi azt nem tudjuk támogatni, elfogadni, tudom hogy nincsen szükség ránk, hiszen 2/3-os többsége van a Tisza pártnak, de valakinek akkor is el kell mondania, hogy nem lehet jogállamiságról beszélni hogyha rögtön puccsszerű akciókkal kezdünk."