Összenő, ami összetartozik?

Volt KISZ-es politikus is beszállt Magyar Péter mellett a köztársasági elnök eltávolítását célzó politikai üldözésbe. A szocialista Korózs Lajos vasárnap közösségi oldalán figyelmeztetett, hogy aznap éjfélkor lejár a miniszterelnök által megszabott határidő, amíg Sulyok Tamásnak távoznia kell. Korózs Lajos korábban azzal került a figyelem középpontjába, hogy álhírt terjesztett a koronavírus idején.
Elnök úr, ideje távozni, emelt fővel, ameddig még lehet.
Magyar Péter hónapok óta fenyegeti a köztársasági elnököt és távozásra akarja kényszeríteni. A kormányfő május 31-ei határidőt szabott, azután jogi lépéseket helyezett kilátásba. Sulyok Tamás eltávolításának ügyébe beszállt a volt KISZ-es, majd MSZMP-s, végül MSZP-s Korózs Lajos is.
Az MSZP jelenlegi alelnöke közösségi oldalán sürgette Sulyok Tamás eltávolítását még vasárnap. A politikus azt írta:
Éjfélkor lejár a határidő! Még van két órája!
A kormány azzal a szocialista Korózs Lajossal került most egy platformra, aki a koronavírus járvány első hullámában álhírt terjesztett.