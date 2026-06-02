Összenő, ami összetartozik?

Elnök úr, ideje távozni, emelt fővel, ameddig még lehet.

Magyar Péter hónapok óta fenyegeti a köztársasági elnököt és távozásra akarja kényszeríteni. A kormányfő május 31-ei határidőt szabott, azután jogi lépéseket helyezett kilátásba. Sulyok Tamás eltávolításának ügyébe beszállt a volt KISZ-es, majd MSZMP-s, végül MSZP-s Korózs Lajos is.

Az MSZP jelenlegi alelnöke közösségi oldalán sürgette Sulyok Tamás eltávolítását még vasárnap. A politikus azt írta:

Éjfélkor lejár a határidő! Még van két órája!



A kormány azzal a szocialista Korózs Lajossal került most egy platformra, aki a koronavírus járvány első hullámában álhírt terjesztett.

