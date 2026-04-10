Trágár vándorcirkusz: Debrecenben is ugyanazok fütyültek, akik korábban Szentesen

A debreceni országjárás békés hangulatát a Tisza Párt trágár bekiabálói sem tudták megtörni, bár a szervezett provokátorok láthatóan komoly logisztikai munkát fektettek a zavarkeltésbe.

A Hír TV leleplezése rávilágított, hogy ugyanazok az arcok tűnnek fel 180 kilométeres távolságokban is, miközben Magyar Péter támogatói szakmai kérdésekre válaszolni nem tudnak. Debrecen népe elutasította az importált agressziót, a provokáció pedig végül kudarcba fulladt.