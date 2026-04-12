Választás 2026 – exkluzív bejelentés Szánthó Miklóstól

Rendkívüli bejelentéssel indította az eredményváró estét az Alapjogokért Központ főigazgatója: a választási urnák lezárása után nyilvánosságra hozták a közvetlenül a voksolás előtt, június 9. és 11. között készített belső kutatásukat. Az adatok szerint a biztos szavazók körében a Fidesz 44,5%-kal vezet, míg a Tisza Párt látványosan felzárkózva 42%-on áll.