Orbán Viktor a provokatív kérdésekre is tisztelettel válaszol

A választási kampányok nemcsak politikai, hanem erőteljes pszichológiai hatással is bírnak. A szavazás, mint személyes döntés, sokak számára komoly felelősséget és belső dilemmát jelent.
A szavazás egyszerre szól értékekről, identitásról és a jövőről alkotott elképzeléseinkről. Ugyanakkor a kampányidőszak gyakran együtt jár a kommunikáció eldurvulásával, a vélemények kiéleződésével, és a társadalmi feszültségek erősödésével. Ebben a kettősségben - a döntések súlya és a konfliktusokkal terhelt közeg között - különösen fontos megérteni, mi zajlik bennünk egyéni és közösségi szinten.