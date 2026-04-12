Szavazatok vásárlását szervezi Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke

A Magyar Nemzet birtokába került hanganyag tanúsága szerint Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke a Hajdúságban és Borsodban szervezte roma szavazatok vásárlását.

A szavazatvásárlás finanszírozásának konkrét kivitelezése is felvetődött a felek között: "Úgy fizetünk, mint támogatás, akkor nem kell adózni, nem kell semmit csinálni."

Feljelentést tesz a Fidesz a tiszás választási csalás ügyében. Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő arról számolt be, hogy beadványaik alapján eddig 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést, emellett 74 rendőrségi feljelentés van folyamatban. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője pedig a választási törvény betartására figyelmeztette Magyar Pétert, ugyanis a miniszterelnök voksolása alatt tiszás tüntetés volt a szavazókörnél, ami szabálytalan.

 

