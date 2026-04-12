A Tisza Párt és a DK elnöke is leadta a szavazatát

Magyar Péter is leadta szavazatát Budapest négyes számú egyéni választókerületében, aki azt mondta, hogy a mostani egy sorsdöntő választás. Arra biztatott minden állampolgárt, hogy éljenek a szavazati jogukkal. A Tisza Párt elnöke hozzátette, hogy az adatok alapján rekordrészvételre számít.

Az az X, amit most az emberek behúznak a szavazólapon, több évre eldönti Magyarország sorsát - hangsúlyozta a Demokratikus Koalíció elnöke miután, leadta szavazatát. Dobrev Klára szerint választáskor maguk a szavazók mondhatják meg, melyik párt programjában bíznak meg, és ezzel határozzák meg a jövőjüket.