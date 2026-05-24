Állami terror vagy indokolt félelem?

Az új hatalom úgy bánik a kritikusokkal, mint a dühös szomszéd, aki átdobálja a szemetet a kerítésen. A Tisza Párt által felkorbácsolt indulatok és az állami túlkapások miatt a Fidesz országos Védvonal hálózatot indít. Szentkirályi Alexandra szerint a jogi képviselet minden vegzált jobboldali szavazó számára biztosított lesz. Ha a kormányzás helyett bosszúállás a cél, logikus, hogy az emberek maguk szervezik meg a védelmet a fokozódó agresszióval szemben.