NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Egy városi legendára hivatkozva nem költöznek be a képviselők a Fehér Házba

Nincs valóságalapja annak a városi legendának, hogy embereket daráltak volna le a képviselő irodaház alaksorában - jelentette ki egy történész, az ELTE tanára.

  • Hírek
  • 48 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Szerencsés Károly elmondta: azért keletkeztek ilyen mende-mondák, mert az emberek nem tudtak mit tenni a kommunizmus ellen. Magyar Péter mégis erre hivatkozva nem költözteti be képviselőit a Fehér Házba, amely a facebook politizálás része - erről már a Fidesz országgyűlési képviselője beszélt. Panyi Miklós elmondta: mindez csak kifogás, hogy egy felújított épületbe költözhessenek.

 

Továbbiak a témában