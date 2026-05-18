Erre hívták fel a figyelmet a cöliákia világnapján

A gluténmentes étkezés ma már egyre több ember mindennapjainak a része. A cöliákia világnapján arra hívják fel a figyelmet, milyen kihívásokkal élnek együtt a lisztérzékenyek, és miért kiemelten fontos a biztonságos étkeztetés. A kezdeményezéshez csatlakozva a Szupermenza és a Hungast több oktatási intézményben is gluténmentes fogásokat kínál.
Ez a XVIII. kerületi általános iskola egyike azoknak, ahol már bevezették a szabadszedéses tálalási rendszert, az úgynevezett szupermenzát. A hagyományos közétkeztetéssel szemben, itt a gyerekek ízlésüknek megfelelően válogathatják össze mi kerüljön a tányérjukra.
Azóta az iskolában megszűnt az ételpazarlás, és a gyerekek jóllakottan térnek haza.
Ebbe az iskolába 480-an járnak és a gyerekek majd 10 százaléka küzd ételallergiával, tehát speciális étkezést igényelnek. A Cöliákia világnapja alkalmából egy nap gluténmentes ételeket szolgálnak fel, ezzel megmutatva a gyerekeknek, hogy a lisztmentes ételek is finomak.