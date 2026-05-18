Az űrszemét ezt okozhatja

A becsapódás mintegy 40 újabb űrszemetet produkált, bár valószínűleg ezenfelül is vannak be nem azonosított darabok. A szatelit még márciusban semmisült meg. Akkor még nem volt világos, hogy az eszköz magától robbant fel, vagy valamilyen külső erőhatás érte. Most kiderült, hogy az utóbbi történt.
Orosz űrszemét csapódott egy kínai katonai műholdba - közölték amerikai hírforrások. A NASA szerint egy Moszkva által 25 éve felbocsátott rakéta egyik keringő darabja ütközött neki a Junhaj 1-02-nek (Junhaj egy nulla kettőnek).