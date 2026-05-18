Tehénviadal az Alpokban

Idén is több ezer néző gyűlt össze az Alpok lábainál a „királynők harcára". Az országos döntőbe előselejtezők után kerültek a tehenek. Egy-egy párbaj itt akár 40 percig is eltarthat. Persze nem vérre menő küzdelemről van szó. Ez az állatok természetes dominanciaharca, a tehenek szarvaikat összetolva próbálják kiszorítani egymást az arénából. Az egyes súlycsoportok győztesei végül a „Királynők Királynője” címért versengenek – ezzel növelve értéküket és státuszukat.

