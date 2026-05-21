Fidesz: a Tisza módosítása a migrációs politika feladását célozza

Magyar Péter sógora benyújtotta az Alaptörvény-módosító javaslatát. Az előterjesztést a párt két képviselője, Melléthei-Barna Márton volt miniszterjelölt, Magyar Péter sógora és az igazságügyi és alkotmányügyi bizottságot vezető Hantosi István jegyzi. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt alkotmánymódosítása az eddigi szigorú migrációs politika felszámolását célozza.

A Tisza Párt alkotmánymódosítása az eddigi szigorú migrációs politika felszámolását célozza - mutatott rá a Fidesz frakcióvezetője. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a Tisza-kormány olyan részt akar törölni az Alaptörvényből, amely eddig alkotmányos alapot adott a migrációs paktum elutasítására. Az ellenzéki politikus emlékeztetett: nem ezt ígérte a Tisza a kampányában.

A Fidesz álláspontja szerint: aki továbbra is elutasítja a migrációt, az jelen formájában nem támogathatja az alkotmánymódosítást.

A téma kapcsán kapcsoltuk az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét, Dornfeld Lászlót.