Havasi Bertalan feljelentést tett Magyar Péter ellen hivatali visszaélés miatt

Havasi Bertalan hangsúlyozta: a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás, törvényes ok nélkül, erővel akar eltávolíttatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából.

Magyar Péter a sajtónak tartott tárlatvezetést múlt hétvégén, miközben összetalálkozott Orbán Viktor korábbi sajtófőnökével. Havasi Bertalan és az újdonsült miniszterelnök között szinte azonnal éles szóváltás alakult ki, ezt követően pedig már a biztonsági őrökkel akarta kivezettetni Havasi Bertalant a Tisza párt első embere. Emiatt tett feljelentést Havasi Bertalan, aki elmondta: nem szeretné azt, hogy ha Magyar Péter törvénytelenséget követ el, azon a politikai közösségének bármelyik tagja úgy lépjen túl, mintha mi sem történt volna. Mint fogalmazott, példát szeretne mutatni az utána jövőknek.

Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint amit Magyar Péter csinál, az jellemzi a személyiségét is. A felmentésről szóló határozatban lévő hibákra Gulyás Gergely és Rétvári Bence is közösségi oldalán hívta fel a figyelmet. Magyar Péter szerint jogászkodni próbáltak Havasi Bertalan felmentése kapcsán, de 16 év kormányzás után sem értenek a dologhoz, így törölték a posztjukat. Mint később kiderült, Gulyás Gergely bejegyzését munkatársai véletlenül törölték le. A Fidesz frakcióvezetője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a poszt törlése nem változtat azon a tényen, hogy Havasi Bertalan kirúgása jogtalan.