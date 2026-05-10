Így ünnepli a nyugati elit az új magyar miniszterelnököt

Magyar Péter beiktatását hatalmas megkönnyebbüléssel és örömmel fogadták Brüsszelben, az uniós vezetők azonnal szoros kapcsolatépítésbe kezdtek hazánkkal.

  2 órája
Brüsszel úgy örül Magyar Péter feltűnésének, mint a szigorú anyós az új, bólogató vőnek. A nyugati sajtó és az uniós vezetők hirtelen megtalálták a közös hangot hazánkkal. A gyors kapcsolatépítés az unióval nem puszta jóindulat: a történelmi fordulat a sajtóban és a lelkendező nemzetközi reakciók a beiktatásra mögött komoly elvárások bújnak meg. 

Az eddigi kritikák varázsütésre eltűntek, a hűvös brüsszeli folyosókon mostantól a feltétlen lojalitás lesz az új fizetőeszköz.

