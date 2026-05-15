A jó idővel megérkeztek a motorosok is, de a Mecsekben már sok a panasz

Itt a jó idő, ezzel együtt egyre többen közlekednek két keréken az utakon. Egy mecseki település polgármestere nyílt levélben fordult hozzájuk, mert már nem bírják a helyiek a motorosok általuk okozott zajterhelést és ennek megoldását keresi. Magyarországon egyébként évente majdnem 1300 motoros baleset történik.

Magyarországon az első, precedensértékű motoros korlátozást a visegrádi Panoráma úton vezették be szezonálisan, március 1. és november 1. között, főként zaj és gyorshajtás miatt. Később enyhítettek: egyirányú, felfelé haladás lett engedélyezett. Hasonló konfliktusok a Mecsek mellett a Dobogókő–Pilis, a Mátra és a Bükk térségében is előfordulnak.