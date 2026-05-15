Két órán keresztül tárgyalt Donald Trump és Hszi Csin-ping Kínában

Kétnapos csúcstalálkozóra érkezett Pekingbe az amerikai elnök. Donald Trumppal közösen utazott Kínába mintegy 30 nagyvállalat vezetője, köztük Tim Cook, az Apple első embere is. A kereskedelmi kapcsolatokon túl a két vezető tárgyalt az iráni és az ukrajnai háborúról. A többnapos találkozón központi téma lesz a vámok és a mesterséges intelligencia jövője is. Hszi Csin-ping szerint Kínának és az Egyesült Államoknak közösen kell választ adnia a kor meghatározó kérdéseire.

Donald Trump elmondta, hogy tiszteli a kínai elnököt és bizakodva várja a közös együttműködést. Hszi Csin-ping viszont arra figyelmeztetett, hogy Tajvan kérdése konfliktushoz vezethet az Egyesült Államok és Kína között. A pekingi vezetés szerint stabil maradhat a kétoldalú kapcsolat Washingtonnal, amennyiben az USA helyesen kezeli ezt a kérdést.