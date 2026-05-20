Durván megszaporodtak a medvetámadások

Veszélyes fordulatot vett a medvehelyzet a szomszédos Romániában, ahol az elmúlt hetekben mindennapossá váltak a medveészlelések és a brutális támadások. A szakemberek szerint a jelenség hátterében nemcsak a populáció drasztikus túlszaporodása áll, hanem az is, hogy a jelenlegi párzási időszakban a nagyvadak sokkal agresszívebbek és aktívabbak.

A statisztikák elrettentőek: az elmúlt két évben 26 ember vesztette életét medvetámadás következtében, és több mint 274-en szenvedtek súlyos sérüléseket. Legutóbb Beszterce-Naszód megyében egy 53 éves nőt, Hargita megyében pedig egy férfit mart halálra egy nagyvad. De az ismert, Déry Tibor-díjas író, Vida Gábor is csak a szerencsének köszönheti az életét, aki egy gondozatlan gyümölcsösben szenvedett nyílt alkartörést, miután egy bozótból rárontott egy állat.