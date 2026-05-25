Kármán András Görögország példáját követné az euró bevezetésének folyamatában

Szalai Piroska: "A foglalkoztatási rátája a harmadik legrosszabb az Európai Unió teljes, de az euró övezetbe is az egyik legrosszabb alapvetően. Mellette Olaszország és Románia az akinek ilyen alacsony a rátája. Nekünk több, mint 10%-al magasabb, mi a németekkel versengünk a foglalkoztatottság terén. A munkanélküliségi rátája is az egyik legmagasabb az európai unióban. Nem szeretném, hogyha Magyarországon akkora munkanélküliség lenne, mint amekkora Görögországban van. Tehát semmiképpen ne tekintsük példának, véletlenül sem. Sőt, van egy másik mutató, amit sokat emleget, a témát sokat emlegeti Magyar Péter is. Magyar Péter állítja, hogy Magyarország az egyik legszegényebb ország az európai unióban. Rosszul tudja. A legszegényebb ország Görögország. A szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők aránya Görögországban a legmagasabb."