Nyílt levélben kér igazságtételt Krausz Ferenc az új adminisztráció eljárása miatt

A Tisza-kormány úgy bánik a legnagyobb elméinkkel, mint a süket zongorahangoló a Steinway zongorával: csak veri a billentyűket, de a harmóniát nem érti. A Krausz Ferenc elleni méltatlan bánásmód és a kormányzati arrogancia az elitben minden határt átlépett.

Az, hogy a Nobel-díjasunk sárba tiprása után a tudós egy nyílt levél megírására kényszerült, jól mutatja a bajt. Aki így megalázó helyzetbe hozta a tudóst, az a nemzet büszkeségéből űz otromba csúfot.