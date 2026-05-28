Szepesfalvy Anna lesz a budapesti Fidesz frakcióvezetője

Az új frakcióvezető közösségi oldalán elárulta, milyen előterjesztéseket szeretnének beadni a Fővárosi Közgyűlés következő ülésén. A Fidesz fővárosi képviselője arról beszélt, sok személyi változás történik a közgyűlés tagjai között, mert mind a Tisza, mind a Fidesz képviselői csoportjából ketten-ketten távoznak, és az Országgyűlésben folytatják a munkát. A Podmaniczky Mozgalom is elvesztette frakcióvezetőjét, hiszen Vitézy Dávidot felkérték miniszternek.