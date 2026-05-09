Tarr Zoltán elismerte, hogy vannak dolgok, amiket még nem gondoltak át

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter elszólta magát Melléthei-Barna Márton korábbi igazságügyi miniszterjelölt visszalépése kapcsán.

Tarr Zoltán az új országgyűlés megalakulásának napján jelentette ki, hogy vannak még olyan dolgok, amiket nem gondoltak át. Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton csütörtökön jelentette be, hogy visszalép a miniszteri poszttól, amire a Tisza Párt elnöke úgy reagált, hogy semennyire nem átgondoltak kormányalakítási terveik.

Kiválóan alkalmas lesz az igazságügyi miniszteri posztra sógora, Melléthei-Barna Márton - így nyilatkozott még a hét elején Magyar Péter. Csütörtökön azonban még mielőtt beiktatták volna, már meg is hátrált a miniszterjelölt és visszalépett a pozíciótól. Közösségi oldalán azzal indokolta döntését, hogy bár büszke a párt eddig elért eredményeire és megtisztelőnek tartja a jelölést, de nem szeretné ha a Magyar Péterhez fűződő rokoni kapcsolata árnyékot vetne a rendszerváltásra. Hozzátette azt is: úgy gondolja, hogy TISZA-kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.

Magyar Péter közvetlenül a visszalépés után még kerülte a válaszadást az ügyben, később viszont már elismerte, hogy semennyire sem átgondoltak a kormányalakítási terveik. A Tisza párti Gémes Szilvia hallgatott arról, hogy mennyire átgondoltak pártjának tervei. Orbán Anita külügyminiszter pedig úgy tett, mintha nem hallaná a kérdést. A Tisza Párt társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere viszont elszólta magát: Tarr Zoltán szerint régóta készülnek a kormánytagok kiválasztására, később viszont arra utalt, hogy vannak még olyan dolgok, amiket nem gondoltak át.

 

