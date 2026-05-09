Tarr Zoltán elismerte, hogy vannak dolgok, amiket még nem gondoltak át

Tarr Zoltán az új országgyűlés megalakulásának napján jelentette ki, hogy vannak még olyan dolgok, amiket nem gondoltak át. Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton csütörtökön jelentette be, hogy visszalép a miniszteri poszttól, amire a Tisza Párt elnöke úgy reagált, hogy semennyire nem átgondoltak kormányalakítási terveik.

Kiválóan alkalmas lesz az igazságügyi miniszteri posztra sógora, Melléthei-Barna Márton - így nyilatkozott még a hét elején Magyar Péter. Csütörtökön azonban még mielőtt beiktatták volna, már meg is hátrált a miniszterjelölt és visszalépett a pozíciótól. Közösségi oldalán azzal indokolta döntését, hogy bár büszke a párt eddig elért eredményeire és megtisztelőnek tartja a jelölést, de nem szeretné ha a Magyar Péterhez fűződő rokoni kapcsolata árnyékot vetne a rendszerváltásra. Hozzátette azt is: úgy gondolja, hogy TISZA-kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.

Magyar Péter közvetlenül a visszalépés után még kerülte a válaszadást az ügyben, később viszont már elismerte, hogy semennyire sem átgondoltak a kormányalakítási terveik. A Tisza párti Gémes Szilvia hallgatott arról, hogy mennyire átgondoltak pártjának tervei. Orbán Anita külügyminiszter pedig úgy tett, mintha nem hallaná a kérdést. A Tisza Párt társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere viszont elszólta magát: Tarr Zoltán szerint régóta készülnek a kormánytagok kiválasztására, később viszont arra utalt, hogy vannak még olyan dolgok, amiket nem gondoltak át.