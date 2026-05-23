A Karmelita szellemétől a feljelentésig: egy erkélyjelenet anatómiája

Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke most beszélt először részletesen a Karmelitában lezajlott, emlékezetes „erkély-jelenetről”, ahol személyesen konfrontálódott az új miniszterelnökkel, Magyar Péterrel. A sajtófőnök az adásban visszautasította a Fideszen belüli puccs elméletét, helyette nyers őszinteséggel úgy fogalmazott: „Lehet, hogy szimplán hülyék voltunk, elbénáztuk.” Elmondása szerint a jobboldali közösségben jelenleg súlyos egzisztenciális félelmek uralkodnak a kormányváltás miatt, de a megújuláshoz a Fidesznek vissza kell térnie a 2006 és 2010 közötti, „karcos és harcos” ellenzéki kommunikációhoz.

A műsor második felében Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési központjának vezetője is értékelte az új helyzetet. Szerinte Magyar Péter érdemi jogalkotás helyett egyelőre Donald Trump sajtótechnológiáját másolva egyfajta „szimbolikus cirkuszt” és „Facebook-kormányzást” tart fenn. Az elemző úgy látja, a 36 évvel ezelőtti ügynökakták és a privatizáció bolygatása, valamint az öt tervezett vizsgálóbizottság mind azt a célt szolgálják, hogy a protesztszavazókat lázban tartsák, miközben az olyan jóléti ígéretek, mint a 480 forintos benzinár visszahozatala, már az első hetekben elúsztak.