100 éves lett ez a szervezet

A Rotary több mint elegáns klub vagy jótékonysági szervezet. A 120 éve működő nemzetközi közösség történetéhez olyan nevek kapcsolódnak, mint Winston Churchill, Thomas Edison vagy Bill Gates, a hazai tagok között pedig Móra Ferenc és Szent-Györgyi Albert is szerepel. A szervezet Magyarországon idén ünnepli százéves évfordulóját. Jelenleg mintegy 53 Rotary klub működik hazánkban, amelyek együttesen körülbelül 1200 tagot számlálnak. Molnár Júlia, a 2025–26-os év kormányzója a nyári konferencián elmondta, hogy céljuk, hogy különböző hivatású értelmiségi tagok közösen adjanak vissza valamit a társadalomnak, és humanitárius munkájukkal jobbá tegyék környezetüket.