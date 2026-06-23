Bóka János alkotmányos puccsal vádolta meg a Tisza-kormányt

Bóka János azzal vádolta meg a kabinetet, hogy alkotmányos puccsot akarnak végrehajtani, hogy túszul ejtsék a magyar államot és annak minden alkotmányos szervezetét. A fideszes országgyűlési képviselő azzal is megvádolta a Tisza-kormányt, hogy vissza akarják hozni a kollektív bűnösség fogalmát.
A témában Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász is nyilatkozott:
- Milyen alkotmány és uniós jogi kérdéseket vethet fel, hogy a Tisza-kormány alkotmánymódosítással távolítaná el az államfőt?
- Egy másik cenzus a képviselőkre vonatkozik, ahol az eddigi 12 éves javaslat helyett ma már 2 ciklusról lehet hallani. Ez tekinthető a választójog korlátozásának?
- Bóka János szerint Magyar Péter rákosista alkotmányos puccsot akar végrehajtani. Milyen jogi eszközei maradnak a nemzeti oldalnak?