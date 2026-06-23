Bóka János alkotmányos puccsal vádolta meg a Tisza-kormányt

Bóka János azzal vádolta meg a kabinetet, hogy alkotmányos puccsot akarnak végrehajtani, hogy túszul ejtsék a magyar államot és annak minden alkotmányos szervezetét. A fideszes országgyűlési képviselő azzal is megvádolta a Tisza-kormányt, hogy vissza akarják hozni a kollektív bűnösség fogalmát.

A témában Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász is nyilatkozott: