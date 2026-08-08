Így spórolnak az energiával Tisza képviselői

Van, aki nem mosta az autóját, más pedig reggelre időzíti a mosást - így spórolnak ez energiával a Tisza párt országgyűlési képviselői. Strompová Viktória pedig azzal büszkélkedett, hogy minden konnektorból kihúzza az elektromos eszközöket.
Különös spórolási praktikákkal álltak elő.
Van, aki nem mosta az autóját, más pedig reggelre időzíti a mosást - így spórolnak ez energiával a Tisza párt országgyűlési képviselői. Strompová Viktória pedig azzal büszkélkedett, hogy minden konnektorból kihúzza az elektromos eszközöket.