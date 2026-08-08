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Így spórolnak az energiával Tisza képviselői

Különös spórolási praktikákkal álltak elő.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
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Van, aki nem mosta az autóját, más pedig reggelre időzíti a mosást - így spórolnak ez energiával a Tisza párt országgyűlési képviselői. Strompová Viktória pedig azzal büszkélkedett, hogy minden konnektorból kihúzza az elektromos eszközöket.

 

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