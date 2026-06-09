Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség

Súlyos állításokat tett az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Bíró Ferenc, aki arról beszélt, hogy szerinte politikai nyomásgyakorlási kísérlet érte a működésüket. Azt hangoztatta: az ötvenes években találta magát.

A volt igazságügyi miniszter, Tuzson Bence azonban rámutatott: olyan jogokat és kiváltásokat akart az Integritás Hatóság vezetője ami egész egyszerűen elfogadhatatlan volt.

Eközben a Központi Nyomozó Főügyészség bejelentette, hogy vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben. A megalapozott gyanú szerint ugyanis Biró Ferenc elnöki minőségében eljárva több bűncselekményt követett el, terhére hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és közel 100 millió forintnyi – a hatóság vagyonát érintő – vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette róható fel.