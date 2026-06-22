Jogi reform vagy gátlástalan hatalomátvétel: elhihető egyetlen szó is a miniszterelnök ígéreteiből?

Az Országgyűlés falai között a miniszterelnök ismét sajátos hatalmi törekvéseit demonstrálta. A testület rendkívüli ülésének a kezdetén Magyar Péter kihirdette a jól csengő Tisztítótűz műveletet. A hangzatos tervek hitelessége erősen megkérdőjelezhető. A kabinet tagjai csupán negyven napja kormányoznak, de máris a teljes jogrendszert átírnák. A tervek szerint Sulyok Tamás is azonnal távozna. Az ambíciók nyíltan a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését célozzák.