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A tartós aszály miatt már itatni kell a vadakat Baranyában, hogy természetes élőhelyükön maradjanak

A vízhiány miatt a vadak egyre gyakrabban húzódnak a mezőgazdasági területekre, ahol jelentős károkat okozhatnak. A vadásztársaságok arra is figyelmeztetnek: az állatok az utak mentén is nagyobb számban jelenhetnek meg.

  • Híradó
  • 3 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Tomasz Wozniak
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A Kelet-Mecsek lankái között nem csak a fák, de még az ősgyep is szárad. A rendkívüli hőség miatt heti 6-7 ezer köbméter vizet szállítanak ki a vadak számára. A szárazság miatt az erdőkben a csapadékhiány mellett a táplálékhiány is gondot okoz. Ráadásul ha az állatok nem jutnak elegendő táplálékhoz az erdőben, a mezőgazdasági területekre szorulnak, ahol komoly károkat okozhatnak. 

A szakemberek szerint a következő időszakban a vadak már a kiskertekben is megjelenhetnek. Az üzekedési időszak miatt ráadásul az utak mentén is fokozott jelenlétükre kell készülni, ezért a vadásztársaságok óvatosságra intik az autósokat.

 

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