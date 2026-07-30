A tartós aszály miatt már itatni kell a vadakat Baranyában, hogy természetes élőhelyükön maradjanak

A Kelet-Mecsek lankái között nem csak a fák, de még az ősgyep is szárad. A rendkívüli hőség miatt heti 6-7 ezer köbméter vizet szállítanak ki a vadak számára. A szárazság miatt az erdőkben a csapadékhiány mellett a táplálékhiány is gondot okoz. Ráadásul ha az állatok nem jutnak elegendő táplálékhoz az erdőben, a mezőgazdasági területekre szorulnak, ahol komoly károkat okozhatnak.

A szakemberek szerint a következő időszakban a vadak már a kiskertekben is megjelenhetnek. Az üzekedési időszak miatt ráadásul az utak mentén is fokozott jelenlétükre kell készülni, ezért a vadásztársaságok óvatosságra intik az autósokat.