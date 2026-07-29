Új szuperhivatal és parlamenti feszültség

A műsor vendégei – Juhász Hajnalka, Máté Zsuzsa és Szűcs Gábor országgyűlési képviselők – élesen bírตั้งolták a parlamenti állapotokat és az újonnan megszavazott Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt.

A beszélgetésben rámutattak: a házelnöki jogkörök szubjektív alkalmazása elhallgattatja a kormánypárti képviselőket, miközben az új szuperhivatal bírói és jogorvoslati kontroll nélkül működik, ami súlyos korrupciós és jogállamisági kockázatokat hordoz. A vendégek szerint a politikai feszültségkeltés és a bosszúvágy vezérelte döntések nemcsak a parlamentáris demokráciát, hanem a hazai gazdasági bizalmat és az uniós források sorsát is veszélyeztetik.