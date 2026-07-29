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Új szuperhivatal és parlamenti feszültség

Újabb pattanásig feszült napot zárt az Országgyűlés, ahol a feszültség és az indulatok ismét elszabadultak a felszólalások során. Miután Hankó Balázs korábbi kulturális minisztertől megvonták a szót, a Fidesz és a KDNP teljes frakciója tiltakozásul kivonult az ülésteremből, miközben az ügyészség újabb fideszes szervereket foglalt le.

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A műsor vendégei – Juhász Hajnalka, Máté Zsuzsa és Szűcs Gábor országgyűlési képviselők – élesen bírตั้งolták a parlamenti állapotokat és az újonnan megszavazott Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. 

A beszélgetésben rámutattak: a házelnöki jogkörök szubjektív alkalmazása elhallgattatja a kormánypárti képviselőket, miközben az új szuperhivatal bírói és jogorvoslati kontroll nélkül működik, ami súlyos korrupciós és jogállamisági kockázatokat hordoz. A vendégek szerint a politikai feszültségkeltés és a bosszúvágy vezérelte döntések nemcsak a parlamentáris demokráciát, hanem a hazai gazdasági bizalmat és az uniós források sorsát is veszélyeztetik.

 

 

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