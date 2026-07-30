Kell egy kis áramszünet?

A HírTV Komment című műsorának vendégei vitatták meg a várható korlátozásokat, a lakossági önkorlátozás fontosságát és a szomszédos országokból történő áramimport lehetőségeit.

Déri Stefi műsorvezető vendégei – Spilák Gergely influenszer, Lattmann Tamás nemzetközi jogász, Mirkóczki Ádám korábbi országgyűlési képviselő és Halász Gábor, Kiskutas polgármestere – a Magyarországot elérő energia- és klímakrízisre keresték a válaszokat.

A műsorban élőben jelentkezett be Aszódi Attila, a BME Természettudományi Karának dékánja, aki tisztázta: az atomerőmű nyolc turbinájából négyet már leállítottak, és a vízügyi előrejelzések alapján a következő 1–3 napban a fennmaradó kapacitást is le kell kapcsolni, mert a hűtővíz-szivattyúk a kritikus Duna-szint miatt nem tudnak elegendő vizet kiemelni.