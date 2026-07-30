Európa-szerte rendkívüli mértékű a szárazság

Soha nem látott mértékű hőség és tartós aszály sújtja Európát: Olaszországban a gazdák már júliusban kénytelenek voltak elkezdeni a szőlőszüretet, miközben az Ibériai-félszigeten 43 Celsius-fokos rekordhőmérsékletet mértek, és katasztrofális erdőtüzek pusztítanak. A klímaváltozás hatásai a kontinens északi és keleti részein is drámaiak: Londonban a harmadik egymást követő hőhullám miatt korlátozzák a vízhasználatot, a Duna bolgár szakaszán pedig annyira drasztikusan lecsökkent a vízszint, hogy a kiszáradó mederből egy ősi mamut maradványai bukkantak a felszínre.