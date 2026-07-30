A Shell rekordnyeresége a Tisza-kormány több vezetőjének is jelentős hasznot hozhatott

A Portfolio szerint a közel-keleti feszültség óriási nyertese a Shell: négyéves rekordprofitot ért el az olajcég, majd újabb 3 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást jelentett be. A megugró olaj- és gázárak, valamint az erős kereskedési eredmények messze felülteljesítették a várakozásokat, így jelentősen megugrott a Shell nyeresége. A vállalat majdnem 10 milliárd dolláros eredményről számolt be.

A Tisza-kormányban ez többeknek hatalmas hasznot hozhat. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, egykori Shell alelnöknek a becslések szerint 12 milliárd forintos vagyona van az olajcég részvényeiből. De Bujdosó Andrea is jól járhatott a Shell-részvényekkel.

A Fidesz-frakció korábban azt írta:

Felháborító, hogy míg a magyar családok egyre drágábban kell tankoljanak, addig Magyar Péter milliárdos minisztere százmilliókat keres az energiapiac jelenlegi bizonytalan helyzetén.

Egyúttal felszólították Kapitány Istvánt, hogy hozza nyilvánosságra, pontosan mennyi Shell-részvénnyel rendelkezik.