Módosítana az abortuszt és eutanáziát szabályzó törvényeken a Tisza-kormány

Hegedűs Zsolt napirend előtti felszólalásával kezdődött kedden a parlament ülése. Az egészségügyi miniszter élesen bírálta az előző kormányzat egészségpolitikáját, majd bejelentette: az abortusz és eutanázia kérdéskörét társadalmi vitára bocsájtják.

Nem ez volt az első olyan eset, amikor a Tisza Párt jelezte, hogy módosítanának a jelenlegi szabályozáson. Június elején került az Országgyűlés elé a szívhangrendelet kérdése. A 2022-ben elfogadott jogszabály előírja, hogy a terhességmegszakítást kérő nőknek kötelezően meg kell mutatni magzatjuk szívhangját a beavatkozás előtt. Az ellenzéki kérdés azonban már akkor heves indulatokat váltott ki a tiszás szakpolitikusból.

A kormány kommunikációjából egyértelműen kitűnik, hogy nem csak az élet kezdeti, hanem az élet végi döntésekkel összefüggésben is a liberális nyugat-európai irányt képviseli a Tisza Párt – hívta fel a figyelmet Máthé Zsuzsa. A KDNP országgyűlési képviselője leszögezte: álláspontjuk szerint az élet a fogantatástól a természetes halálig tart. A képviselő hozzátette azt is: beszédes, hogy a kormány ezeket a kérdéseket olyan szervezetekkel vitatja meg, amelyek az elmúlt években élesen bírálták a korábbi kormányzat életvédelemmel kapcsolatos döntéseit. Ezen szervezetek egyike például az a Patent Egyesület, amely az abortusz tabletta elérhetőségét szorgalmazza.