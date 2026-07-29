Mélyszegénységben élő, magyarul nem beszélő családokat telepíthettek Kassáról Magyarországra

Az ügyben a Mi Hazánk Mozgalom a Belügyminisztériumhoz fordult.

ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a HírTV-nek nyilatkozva kiemelte: a faji alapon történő kitelepítés és a diszkrimináció sértheti az európai uniós jogot, valamint a két ország közötti lojális együttműködés elvét. A szakértő hangsúlyozta, hogy az ilyen jellegű akciók óriási terhet rónak a fogadó települések infrastruktúrájára és szociális ellátórendszerére, ezért a kérdést nem szélsőséges eszközökkel, hanem a magyar és a szlovák hatóságok szoros együttműködésével, jogi úton kell rendezni.