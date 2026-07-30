Kollár Kinga örülne, ha nem jönnének Magyarországra az uniós források

Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője korábban hangsúlyozta, hogy ha Brüsszel a források befagyasztásával rontja a magyarok életszínvonalát, azzal a Tiszának kedvez.

Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője a Vezércikk című műsorunkban kiemelte, hogy épp a Tisza Párt EP-képviselője a magyar emberek érdekeinek képviselete helyett annak örült korábban, hogy nem lehet kórházakat, mentőállomásokat felújítani, vagy éppen utakat és közszolgáltatásokat fejleszteni.

Az EU-s pénzekkel kapcsolatban a KDNP országgyűlési képviselője hívta fel a figyelmet arra, hogy a Magyarországnak járó forrásokkal összefüggésben jelenleg is zajlik egy per az Európai Unióban. Az eljárást az a Manfred Weber vezette Néppárt támogatta, amelynek a Tisza-frakció is tagja. Juhász Hajnalka hozzátette, hogy ha Magyar Péternek valóban olyan fontosak az uniós források, akkor Webert kellene meggyőznie, és nem az ellenzéket hibáztatnia.