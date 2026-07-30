Olyan alacsony a Duna vízállása a fővárosban, hogy előbukkant az Ínség-szikla

A látványosság a Gellért Gyógyfürdő előtti rakparti sétányról közvetlenül a Duna-partra lépve gyalogosan is teljesen megközelíthető, sőt, ilyenkor akár be is lehet sétálni az Ínség-sziklához.
A helyszínről Adorján Kira tudósított.
Idén már másodszor tűnt fel az Ínség-szikla a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A budapesti vízmércén mért vízszint 90 centiméter alá csökkent, így a Gellért-hegy lábánál fekvő zátonycsúcs teljesen szárazra került.
A látványosság a Gellért Gyógyfürdő előtti rakparti sétányról közvetlenül a Duna-partra lépve gyalogosan is teljesen megközelíthető, sőt, ilyenkor akár be is lehet sétálni az Ínség-sziklához.
A helyszínről Adorján Kira tudósított.